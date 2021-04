மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் அருகே சித்த மருத்துவ கொரோனா சிறப்பு மையத்தில் 22 பேருக்கு சிகிச்சை + "||" + 22 people were treated at the Corona Medical Center

திருப்பத்தூர் அருகே சித்த மருத்துவ கொரோனா சிறப்பு மையத்தில் 22 பேருக்கு சிகிச்சை