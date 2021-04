மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா விதிமுறைகளை மீறியதாக நீலகிரியில் 4,262 வழக்குகள் பதிவு + "||" + 4262 cases of corona violation were registered in the Nilgiris

கொரோனா விதிமுறைகளை மீறியதாக நீலகிரியில் 4,262 வழக்குகள் பதிவு