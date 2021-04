மாவட்ட செய்திகள்

கடலூர் அருகே காட்டுப்பன்றிகளிடம் இருந்து பயிர்களை பாதுகாக்க விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி + "||" + Demonstration training for farmers to protect crops from wild boar

கடலூர் அருகே காட்டுப்பன்றிகளிடம் இருந்து பயிர்களை பாதுகாக்க விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி