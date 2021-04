மாவட்ட செய்திகள்

வளைகாப்பு நிகழ்ச்சியை முடித்து விட்டு ஊர் திரும்பிய போது வேன் கவிழ்ந்து வாலிபர் பலி + "||" + The boy was killed when his van overturned on his way home from a baby shower

வளைகாப்பு நிகழ்ச்சியை முடித்து விட்டு ஊர் திரும்பிய போது வேன் கவிழ்ந்து வாலிபர் பலி