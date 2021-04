மாவட்ட செய்திகள்

பாப்பாரப்பட்டி அருகே நின்றுகொண்டிருந்த டிராக்டர் மீது விளையாடிய 3 வயது சிறுமி தவறி விழுந்து சாவு + "||" + A 3-year-old girl fell to her death while playing on a tractor parked near Paparapatti

