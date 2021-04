மாவட்ட செய்திகள்

கூடுதல் செலவு செய்தும் நிலக்கடலை சாகுபடியில் மகசூல் குறைந்தது + "||" + Yields are lower in groundnut cultivation which costs more

கூடுதல் செலவு செய்தும் நிலக்கடலை சாகுபடியில் மகசூல் குறைந்தது