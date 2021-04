மாவட்ட செய்திகள்

சுத்திகரிக்கப்பட்ட எண்ணெய் என்ற பெயரில்பாமாயில் நிரப்பிய 5 ஆயிரம் லிட்டர் பாக்கெட்டுகள் பறிமுதல்உணவு பாதுகாப்பு துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை + "||" + Food safety officials confiscated 5,000 liter packets filled with palm oil in the name of refined oil.

சுத்திகரிக்கப்பட்ட எண்ணெய் என்ற பெயரில்பாமாயில் நிரப்பிய 5 ஆயிரம் லிட்டர் பாக்கெட்டுகள் பறிமுதல்உணவு பாதுகாப்பு துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை