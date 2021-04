மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாநகராட்சி தொங்கும் பூங்கா திருமண மண்டபம் கொரோனா சிறப்பு சிகிச்சை மையமாக மாற்றம் + "||" + The wedding hall was converted into a corona special treatment center

