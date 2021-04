மாவட்ட செய்திகள்

பாளையங்கோட்டை சிறையில் கைதி அடித்துக்கொலை: துணை ஜெயிலர் உள்பட 6 பேர் பணி இடைநீக்கம் + "||" + Six persons, including a deputy jailor, have been suspended by the DIG in connection with the beating to death of a prisoner at Palayankottai jail. Palani has ordered.

