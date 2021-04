மாவட்ட செய்திகள்

விற்பனை கூடத்திற்கு அதிகாலையில் வேளாண் பொருட்களுடன் வந்த விவசாயிகள் + "||" + Farmers arrived at the sales hall early in the morning with agricultural produce

