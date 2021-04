சங்கரன்கோவில் அருகே 100 நாள் வேலை திட்ட தொழிலாளர்கள் திடீர் போராட்டம்

மாவட்ட செய்திகள்

சங்கரன்கோவில் அருகே 100 நாள் வேலை திட்ட தொழிலாளர்கள் திடீர் போராட்டம் + "||" + Workers on a 100-day project near Sankarankoil went on strike.

சங்கரன்கோவில் அருகே 100 நாள் வேலை திட்ட தொழிலாளர்கள் திடீர் போராட்டம்