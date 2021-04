மாவட்ட செய்திகள்

மீஞ்சூர் அருகே ஆந்திராவுக்கு படகில் ரேஷன் அரிசி கடத்த முயற்சி; 6 பேர் கைது + "||" + Attempt to smuggle ration rice by boat to Andhra Pradesh near Minsur; 6 people arrested

மீஞ்சூர் அருகே ஆந்திராவுக்கு படகில் ரேஷன் அரிசி கடத்த முயற்சி; 6 பேர் கைது