மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவில் உச்சபட்சம்: கொரோனா தொற்றுக்கு ஒரே நாளில் 807 பேர் பாதிப்பு - 4 பேர் பலி + "||" + Unprecedented peak in Tiruvallur district: Corona infection kills 807 people in one day - 4 killed

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவில் உச்சபட்சம்: கொரோனா தொற்றுக்கு ஒரே நாளில் 807 பேர் பாதிப்பு - 4 பேர் பலி