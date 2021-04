மாவட்ட செய்திகள்

இணைப்பு பயிற்சி பாட புத்தகங்களைமாணவர்களின் வீடுகளுக்கு சென்று வழங்கிய அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் + "||" + Government school teachers visited the homes of the students and distributed textbooks

இணைப்பு பயிற்சி பாட புத்தகங்களைமாணவர்களின் வீடுகளுக்கு சென்று வழங்கிய அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள்