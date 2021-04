மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவலை தடுக்க முழு ஊரடங்கு அமல்; கர்நாடகத்தில் மக்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கினர் + "||" + In Karnataka people were paralyzed inside their homes

கொரோனா பரவலை தடுக்க முழு ஊரடங்கு அமல்; கர்நாடகத்தில் மக்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கினர்