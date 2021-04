மாவட்ட செய்திகள்

இன்று முழு ஊரடங்கு: நெல்லையில் பாதுகாப்பு பணியில் 2,800 போலீசார் + "||" + As many as 2,800 police personnel were deployed in Nellai district today (Sunday) ahead of a full curfew.

