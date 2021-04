மாவட்ட செய்திகள்

இன்று முழுஊரடங்கு: நெல்லையில் காய்கறி, இறைச்சி கடைகளில் குவிந்த பொதுமக்கள் + "||" + The public gathered at vegetable, grocery and meat shops yesterday as a full curfew was imposed in Nellai today.

