மாவட்ட செய்திகள்

மருந்து பற்றாக்குறையால் 3 லட்சம் பேருக்கு மட்டும் தடுப்பூசிமந்திரி ராஜேஷ் தோபே கவலை + "||" + Due to lack of medicine3 Vaccinated only one lakh people Minister Rajesh Tope is concerned

மருந்து பற்றாக்குறையால் 3 லட்சம் பேருக்கு மட்டும் தடுப்பூசிமந்திரி ராஜேஷ் தோபே கவலை