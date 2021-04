மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் விபரீதம் மது கிடைக்காததால் கிருமி நாசினி குடித்த 6 பேர் பலி + "||" + In Maratha Because alcohol is not available 6 killed after drinking disinfectant

மராட்டியத்தில் விபரீதம் மது கிடைக்காததால் கிருமி நாசினி குடித்த 6 பேர் பலி