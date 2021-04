மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவலை தடுக்கும் விதமாக 'திருவள்ளூர் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் 10 நாட்களுக்கு புறநோயாளிகள் சிகிச்சைக்கு வர வேண்டாம்' - மாவட்ட கலெக்டர் பொன்னையா தகவல்

To prevent the spread of corona, outpatients should not be treated at Tiruvallur Government Hospital for 10 days

