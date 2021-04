மாவட்ட செய்திகள்

மோட்டார் சைக்கிள் மீது லாரி மோதல்; பெண் உடல் நசுங்கி பலி - மற்றொரு விபத்தில் ஆசிரியர் ஒருவர் உயிரிழந்தார் + "||" + Truck collision on motorcycle; Female body crushed to death - Another teacher was killed in another accident

மோட்டார் சைக்கிள் மீது லாரி மோதல்; பெண் உடல் நசுங்கி பலி - மற்றொரு விபத்தில் ஆசிரியர் ஒருவர் உயிரிழந்தார்