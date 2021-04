மாவட்ட செய்திகள்

மாமல்லபுரத்தில் சுற்றுலா பயணிகள் வரத்து இல்லாததால் களையிழந்த அயல்நாட்டு மதுக்கடை + "||" + Mamallapuram is a foreign liquor store that has lost its weeds due to lack of tourist arrivals

மாமல்லபுரத்தில் சுற்றுலா பயணிகள் வரத்து இல்லாததால் களையிழந்த அயல்நாட்டு மதுக்கடை