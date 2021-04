மாவட்ட செய்திகள்

ஆக்சிஜன், மருந்துகள் போதிய அளவு இருப்பு உள்ளது. கலெக்டர் சிவன்அருள் தகவல் + "||" + There is an adequate supply of oxygen and drugs

