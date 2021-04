மாவட்ட செய்திகள்

முழு ஊரடங்கு அமல்; தற்காலிக சோதனை சாவடி அமைத்து போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு + "||" + Full curfew enforcement; Set up a makeshift checkpoint and keep a close watch on the police

முழு ஊரடங்கு அமல்; தற்காலிக சோதனை சாவடி அமைத்து போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு