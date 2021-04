கொரோனா கட்டுப்பாடு விதிகளை மீறியதாகசேலத்தில் 3 திருமண மண்டபங்களுக்கு தலா ரூ.5 ஆயிரம் அபராதம்

மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா கட்டுப்பாடு விதிகளை மீறியதாகசேலத்தில் 3 திருமண மண்டபங்களுக்கு தலா ரூ.5 ஆயிரம் அபராதம் + "||" + A fine of Rs 5,000 each for 3 wedding halls

