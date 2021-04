மாவட்ட செய்திகள்

கடலூர் மாவட்டத்தில் 9 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும்வாக்கு எண்ணிக்கையில் ஈடுபடும் அலுவலர்களுக்கு கணினி மூலம் பணி ஒதுக்கீடு + "||" + Assignment of work by computer to the number of votes

கடலூர் மாவட்டத்தில் 9 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும்வாக்கு எண்ணிக்கையில் ஈடுபடும் அலுவலர்களுக்கு கணினி மூலம் பணி ஒதுக்கீடு