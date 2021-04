மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவலை தடுக்க புதிய கட்டுப்பாடுகள் அமல்: சேலத்தில் கோவில்கள், தியேட்டர்கள், வணிக வளாகங்கள் மூடப்பட்டன + "||" + New restrictions in place to prevent corona spread: Temples, theaters and shopping malls closed in Salem

கொரோனா பரவலை தடுக்க புதிய கட்டுப்பாடுகள் அமல்: சேலத்தில் கோவில்கள், தியேட்டர்கள், வணிக வளாகங்கள் மூடப்பட்டன