மாவட்ட செய்திகள்

விவசாய விளைபொருள் சேமிப்பு கிடங்கிற்கு மின் இணைப்பு வழங்க ரூ.5 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கியமின்வாரிய வணிக உதவியாளர் கைது-லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் அதிரடி + "||" + Rupees 5000 to provide electricity connection to agricultural produce storage depot The e commerce assistant who took the bribe was arrested

விவசாய விளைபொருள் சேமிப்பு கிடங்கிற்கு மின் இணைப்பு வழங்க ரூ.5 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கியமின்வாரிய வணிக உதவியாளர் கைது-லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் அதிரடி