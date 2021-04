மாவட்ட செய்திகள்

வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதால் சலூன் கடைகளை திறக்க அனுமதிக்க வேண்டும்-கலெக்டரிடம் முடி திருத்தும் தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை + "||" + Salon shops should be allowed to open as livelihoods are affected-Barber workers demand to collector

வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதால் சலூன் கடைகளை திறக்க அனுமதிக்க வேண்டும்-கலெக்டரிடம் முடி திருத்தும் தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை