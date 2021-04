மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் விதிமுறையை மீறி பிளஸ்-1 வகுப்புக்கு நுழைவுத்தேர்வு?-கல்வித்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை + "||" + Admission to Plus-1 class in Salem government aided school in violation of rules? -Education officials inquire

சேலத்தில் அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் விதிமுறையை மீறி பிளஸ்-1 வகுப்புக்கு நுழைவுத்தேர்வு?-கல்வித்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை