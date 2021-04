மாவட்ட செய்திகள்

தேனி மாவட்டத்தில்சுகாதார பணிகள் துணை இயக்குனர் உள்பட 214 பேருக்கு கொரோனா + "||" + In Theni district Corona to 214 people including the deputy director of health services

தேனி மாவட்டத்தில்சுகாதார பணிகள் துணை இயக்குனர் உள்பட 214 பேருக்கு கொரோனா