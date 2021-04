மாவட்ட செய்திகள்

சலூன் கடைகளை திறக்க அனுமதிக்கவேண்டும்-முடிதிருத்தும் தொழிலாளர்கள் மனு + "||" + Barbers have petitioned the collector to allow them to open salon shops.

சலூன் கடைகளை திறக்க அனுமதிக்கவேண்டும்-முடிதிருத்தும் தொழிலாளர்கள் மனு