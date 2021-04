மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள9 சட்டமன்ற தொகுதிகளின் வாக்குகளும் மொத்தம் 241 சுற்றுகளாக எண்ணப்படும்; கலெக்டர் திவ்யதர்ஷினி தகவல் + "||" + Collector Divyadarshini has said that the votes of 9 assembly constituencies in Trichy district will be counted in a total of 241 rounds.

