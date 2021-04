மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு விதிமுறைகளை கடைபிடிக்காதவர்களிடம் இருந்து ரூ.1½ கோடி அபராதம் வசூல்-கலெக்டர் ராமன் தகவல் + "||" + Collector Raman said, fined Rupees 1.5 crore for non-compliance with corona prevention rules

