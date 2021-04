மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாநகராட்சி பகுதிகளில் 4,269 பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிப்பு-ஆணையாளர் ரவிச்சந்திரன் தகவல் + "||" + 4,269 people have been isolated in Salem Corporation areas, according to Monitoring-Commissioner Ravichandran

