மாவட்ட செய்திகள்

பொள்ளாச்சி அருகே எம்.ஜி.ஆர்., ஜெயலலிதா சிலைக்கு முகக்கவசம் அணிவித்து விழிப்புணர்வு + "||" + MGR near Pollachi wearing a mask to the statue of Jayalalithaa and raising awareness

பொள்ளாச்சி அருகே எம்.ஜி.ஆர்., ஜெயலலிதா சிலைக்கு முகக்கவசம் அணிவித்து விழிப்புணர்வு