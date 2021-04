மாவட்ட செய்திகள்

வாக்கு எண்ணும் பணிகளில் ஈடுபடும் அலுவலர்கள் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டதற்கான சான்றிதழ் வைத்திருக்க வேண்டும்-கலெக்டர் ராமன் தகவல் + "||" + Officials involved in the ballot counting process must have a certificate of corona vaccination

