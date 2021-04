மாவட்ட செய்திகள்

ரெம்டெசிவிர் மருந்தை கூடுதல் விலைக்கு விற்றால் கடும் நடவடிக்கை; புதுச்சேரி சுகாதாரத்துறை செயலர் எச்சரிக்கை + "||" + Strict action if Remtacivir is sold at extra cost; Puducherry Health Secretary warns

ரெம்டெசிவிர் மருந்தை கூடுதல் விலைக்கு விற்றால் கடும் நடவடிக்கை; புதுச்சேரி சுகாதாரத்துறை செயலர் எச்சரிக்கை