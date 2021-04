மாவட்ட செய்திகள்

மாநகராட்சி அனுமதி பெற தேவையில்லை; சென்னையில் தனியார் ஓட்டல்களை கொரோனா பராமரிப்பு மையமாக மாற்றலாம்; சென்னை மாநகராட்சி கமிஷனர் தகவல் + "||" + Corporation approval is not required; Private hotels in Chennai can be converted into corona maintenance centers; Chennai Corporation Commissioner Information

