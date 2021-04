மாவட்ட செய்திகள்

காரமடை நால்ரோடு பகுதியில் அடிக்கடி விபத்துகள் நடப்பதால் சிக்னல் அமைக்க வேண்டும் வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை + "||" + Because accidents happen so often The signal must be set Motorists demand

