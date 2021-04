மாவட்ட செய்திகள்

இரிடியம் என ஏமாற்றி வெண்கல குடத்தை வாங்க கூறி விவசாயிக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்தவர் கைது கார் பறிமுதல் + "||" + To the farmer Man arrested for making death threats Car confiscation

இரிடியம் என ஏமாற்றி வெண்கல குடத்தை வாங்க கூறி விவசாயிக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்தவர் கைது கார் பறிமுதல்