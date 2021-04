மாவட்ட செய்திகள்

மின்னணு எந்திரங்களை பாதுகாப்பாக வைக்க அமைக்கப்படும் அறைகளை கலெக்டர் ஆய்வு + "||" + Collector inspection of rooms set up to keep electronic machinery safe

மின்னணு எந்திரங்களை பாதுகாப்பாக வைக்க அமைக்கப்படும் அறைகளை கலெக்டர் ஆய்வு