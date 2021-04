மாவட்ட செய்திகள்

அமைச்சர் வளர்மதிக்கு கொரோனா தொற்றுதிருச்சியில் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதி + "||" + Minister Valarmati admitted to private hospital in Trichy due to corona infection

அமைச்சர் வளர்மதிக்கு கொரோனா தொற்றுதிருச்சியில் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதி