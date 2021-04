மாவட்ட செய்திகள்

மதியம் 12 மணி முதல் இரவு 10.30 மணி வரை மட்டுமே விமான சேவை நடைபெறும் + "||" + Madurai Airport will be open only from 12 noon to 10.30 pm, its director said.

மதியம் 12 மணி முதல் இரவு 10.30 மணி வரை மட்டுமே விமான சேவை நடைபெறும்