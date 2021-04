மாவட்ட செய்திகள்

ஆலங்குளம் அருகே கல்குவாரியில் வெடி வெடித்ததில் வீடு சேதம் + "||" + House damaged in blast at Kalkuvari near Alangulam

