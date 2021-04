மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் கட்டுப்பாட்டுடன் சலூன் கடைகளை திறக்க அனுமதிக்க வேண்டும்-கலெக்டர் அலுவலகத்தில் தொழிலாளர்கள் மனு + "||" + Workers petition to the Collector's Office to allow the opening of saloon shops with restrictions in Salem

