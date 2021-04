மாவட்ட செய்திகள்

டெலிபோன் ஒட்டுகேட்பு வழக்கு; ஐ.பி.எஸ். பெண் அதிகாரி ராஷ்மி சுக்லாவுக்கு மீண்டும் சம்மன்; 3-ந் தேதிக்குள் நேரில் ஆஜராக உத்தரவு + "||" + Telephone tapping case; IPS Female officer Rashmi Shukla summoned again; Order to appear in person by the 3rd

டெலிபோன் ஒட்டுகேட்பு வழக்கு; ஐ.பி.எஸ். பெண் அதிகாரி ராஷ்மி சுக்லாவுக்கு மீண்டும் சம்மன்; 3-ந் தேதிக்குள் நேரில் ஆஜராக உத்தரவு