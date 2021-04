மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக கவர்னர் அறிவுறுத்தலின்பேரில் சட்டக்கல்லூரி மாணவர்கள் சார்பில் கொரோனா விழிப்புணர்வு முகாம்; சென்னை சென்டிரல் ரெயில் நிலையத்தில் நடந்தது + "||" + Corona Awareness Camp on behalf of Law College students on the instructions of the Governor of Tamil Nadu; It took place at the Chennai Central Railway Station

தமிழக கவர்னர் அறிவுறுத்தலின்பேரில் சட்டக்கல்லூரி மாணவர்கள் சார்பில் கொரோனா விழிப்புணர்வு முகாம்; சென்னை சென்டிரல் ரெயில் நிலையத்தில் நடந்தது