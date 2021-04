மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.2 தகராறில் வாலிபரை பிளேடால் வெட்டிய கேண்டீன் ஊழியர் கைது + "||" + Rs.2 in dispute Cut by the wall plade Canteen employee arrested

ரூ.2 தகராறில் வாலிபரை பிளேடால் வெட்டிய கேண்டீன் ஊழியர் கைது