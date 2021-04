மாவட்ட செய்திகள்

வாக்கு எண்ணும் மையத்திற்கு செல்வதற்காககொரோனா பரிசோதனை செய்தவர்களில் 43 பேருக்கு தொற்று உறுதி + "||" + Infection in 43 of those who tested for corona

